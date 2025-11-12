A remuneração de Engenheiro de Confiabilidade de Site in United States na Charles Schwab varia de $92.4K por year para 54 a $152K por year para 57. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $160K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)