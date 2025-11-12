A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Austin Area na Charles Schwab varia de $92.6K por year para 54 a $143K por year para 58. O pacote de remuneração in Greater Austin Area mediano por year totaliza $112K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)