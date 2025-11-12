Charles Schwab Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Greater Austin Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Austin Area na Charles Schwab varia de $92.6K por year para 54 a $143K por year para 58. O pacote de remuneração in Greater Austin Area mediano por year totaliza $112K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus 54 Software Developer I ( Nível Iniciante ) $92.6K $87.7K $167 $4.7K 55 Software Developer II $108K $101K $0 $7.9K 56 Software Developer III $128K $121K $0 $6.6K 57 Software Developer IV $169K $149K $0 $19.5K Ver 4 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o cronograma de aquisição na Charles Schwab ?

