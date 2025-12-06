Diretório de Empresas
Chapter Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Chapter varia de $137K a $196K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chapter. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$157K - $184K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$137K$157K$184K$196K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Chapter?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Chapter in United States é uma remuneração total anual de $195,975. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chapter para a função de Marketing in United States é $137,350.

