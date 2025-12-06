Diretório de Empresas
ChannelAdvisor
ChannelAdvisor Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Spain na ChannelAdvisor varia de €48.3K a €67.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ChannelAdvisor. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$59.6K - $70.2K
Spain
Faixa Comum
Faixa Possível
$55.6K$59.6K$70.2K$77.5K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na ChannelAdvisor?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ChannelAdvisor in Spain é uma remuneração total anual de €67,274. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ChannelAdvisor para a função de Engenheiro de Software in Spain é €48,299.

