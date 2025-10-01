Diretório de Empresas
Chainlink Labs
  • Greater London Area

Chainlink Labs Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na Chainlink Labs totaliza £134K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chainlink Labs. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£134K
Nível
L3
Salário base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bônus
£0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Chainlink Labs?

£121K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
Options

Na Chainlink Labs, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 4th-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 5th-ANO (5.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Chainlink Labs in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £215,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainlink Labs for the Engenheiro de Software role in Greater London Area is £123,098.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Chainlink Labs

