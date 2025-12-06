Diretório de Empresas
Chainlink Labs
Chainlink Labs Recrutador Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Recrutador na Chainlink Labs totaliza $115K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chainlink Labs. Última atualização: 12/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Total por ano
$115K
Nível
L3
Salário base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Chainlink Labs?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
Options

Na Chainlink Labs, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 4th-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 5th-ANO (5.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Chainlink Labs in United States é uma remuneração total anual de $162,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chainlink Labs para a função de Recrutador in United States é $107,500.

Outros Recursos

