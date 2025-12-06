Diretório de Empresas
Chainlink Labs
  • Salários
  • Jurídico

  • Todos os Salários de Jurídico

Chainlink Labs Jurídico Salários

A remuneração total média de Jurídico in United States na Chainlink Labs varia de $246K a $357K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chainlink Labs. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$279K - $324K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$246K$279K$324K$357K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
Options

Na Chainlink Labs, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 4th-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire no 5th-ANO (5.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Jurídico na Chainlink Labs in United States é uma remuneração total anual de $357,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chainlink Labs para a função de Jurídico in United States é $246,000.

Outros Recursos

