Chainalysis
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

Chainalysis Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Chainalysis varia de $197K por year para SWE II a $265K por year para Staff SWE. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $242K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chainalysis. Última atualização: 12/4/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
SWE I
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Chainalysis, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Chainalysis in United States é uma remuneração total anual de $299,885. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chainalysis para a função de Engenheiro de Software in United States é $238,000.

Outros Recursos

