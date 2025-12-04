Diretório de Empresas
Chainalysis
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Marketing

  • Todos os Salários de Marketing

Chainalysis Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Chainalysis varia de $153K a $213K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chainalysis. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$164K - $193K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$153K$164K$193K$213K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Marketing submissões na Chainalysis para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Chainalysis, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Marketing ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Chainalysis in United States é uma remuneração total anual de $212,940. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chainalysis para a função de Marketing in United States é $152,880.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Chainalysis

Empresas Relacionadas

  • Docker
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainalysis/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.