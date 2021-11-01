Diretório de Empresas
Chainalysis
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Chainalysis Salários

A faixa salarial da Chainalysis varia de $143,068 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $310,896 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Chainalysis. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $160K
Gerente de Produto
Median $211K
Gerente de Engenharia de Software
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Assistente Administrativo
$286K
Cientista de Dados
$162K
Recursos Humanos
$279K
Marketing
$178K
Designer de Produto
$143K
Recrutador
$162K
Vendas
$311K
Arquiteto de Soluções
$199K

Arquiteto de Dados

Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Chainalysis, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

Perguntas Frequentes

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Chainalysis είναι ο Vendas at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $310,896. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Chainalysis είναι $199,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Chainalysis

Empresas Relacionadas

  • Docker
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos