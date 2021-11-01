Chainalysis Salários

A faixa salarial da Chainalysis varia de $143,068 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $310,896 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Chainalysis. Última atualização: 8/17/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Chainalysis, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)
25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)
