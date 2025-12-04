Diretório de Empresas
CHA Consulting
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro Civil

  • Todos os Salários de Engenheiro Civil

CHA Consulting Engenheiro Civil Salários

A remuneração total média de Engenheiro Civil in United States na CHA Consulting varia de $97.8K a $133K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CHA Consulting. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$105K - $127K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$97.8K$105K$127K$133K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Engenheiro Civil submissões na CHA Consulting para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CHA Consulting?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro Civil ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Civil na CHA Consulting in United States é uma remuneração total anual de $133,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CHA Consulting para a função de Engenheiro Civil in United States é $97,750.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CHA Consulting

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cha-consulting/salaries/civil-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.