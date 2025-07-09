Diretório de Empresas
CGS
CGS Salários

A faixa salarial da CGS varia de $33,690 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $196,980 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CGS. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$34.7K
Recursos Humanos
$33.7K
Vendas
$55.5K

Engenheiro de Software
$62.1K
Gerente de Programa Técnico
$197K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na CGS é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $196,980. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na CGS é $55,497.

