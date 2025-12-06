Diretório de Empresas
CGI
CGI Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Canada na CGI varia de CA$49.3K a CA$70K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CGI. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$40.6K - $46.2K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$35.8K$40.6K$46.2K$50.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na CGI?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na CGI in Canada é uma remuneração total anual de CA$70,021. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CGI para a função de Recursos Humanos in Canada é CA$49,252.

Outros Recursos

