Diretório de Empresas
CGI
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

CGI Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United States na CGI totaliza $116K por year para Associate Data Scientist. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $160K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CGI. Última atualização: 12/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Data Scientist
$116K
$116K
$0
$0
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CGI?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na CGI in United States é uma remuneração total anual de $175,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CGI para a função de Cientista de Dados in United States é $125,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CGI

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.