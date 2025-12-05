Diretório de Empresas
CGI
CGI Analista de Negócios Salários

A remuneração de Analista de Negócios in United States na CGI varia de $64.7K por year para Associate Business Analyst a $128K por year para Lead Business Analyst. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $90.5K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CGI. Última atualização: 12/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Últimos Salários Enviados
Quais são os níveis de carreira na CGI?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na CGI in United States é uma remuneração total anual de $128,195. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CGI para a função de Analista de Negócios in United States é $90,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CGI

