CGG
CGG Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in Canada na CGG varia de CA$112K a CA$163K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CGG. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$93.2K - $106K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$81.2K$93.2K$106K$118K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na CGG?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na CGG in Canada é uma remuneração total anual de CA$163,343. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CGG para a função de Gerente de Engenharia de Software in Canada é CA$112,126.

