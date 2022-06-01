CGG Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da CGG varia de $65,631 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $99,735 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CGG. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $68.3K
Analista de Dados
$86.6K
Cientista de Dados
$65.6K

Engenheiro Geológico
$69.7K
Gerente de Engenharia de Software
$99.7K
