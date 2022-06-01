CGG Salários

A faixa salarial da CGG varia de $65,631 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $99,735 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CGG . Última atualização: 8/17/2025