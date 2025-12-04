Diretório de Empresas
CFGI
CFGI Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in United States na CFGI varia de $107K a $156K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CFGI. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$123K - $140K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$107K$123K$140K$156K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na CFGI?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na CFGI in United States é uma remuneração total anual de $155,760. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CFGI para a função de Consultor de Gestão in United States é $106,920.

