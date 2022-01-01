Diretório de Empresas
CFGI
CFGI Salários

A faixa salarial da CFGI varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $131,340 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CFGI. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Contador
$114K
Analista Financeiro
$84.6K
Consultor de Gestão
$131K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na CFGI é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $131,340. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na CFGI é $114,240.

