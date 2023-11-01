Diretório de Empresas
cfdx
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre cfdx que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipes, cultura única, etc.).
    • Sobre

    CFDX is a precision neuroscience company based in London. They specialize in developing advanced technologies and solutions for studying the brain and understanding its complex functions.

    https://cfdx.io
    Site
    2022
    Ano de Fundação
    4
    # de Funcionários
    Sede

    Receba Salários Verificados em sua Caixa de Entrada

    Inscrever-se em ofertas verificadas.Você receberá o detalhamento das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site é protegido por reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.

    Vagas em Destaque

      Nenhuma vaga em destaque encontrada para cfdx

    Empresas Relacionadas

    • Pinterest
    • Netflix
    • Facebook
    • Google
    • LinkedIn
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos