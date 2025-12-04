Diretório de Empresas
Cervello
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Programa

  • Todos os Salários de Gerente de Programa

Cervello Gerente de Programa Salários

A remuneração total média de Gerente de Programa in United States na Cervello varia de $201K a $286K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cervello. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$227K - $259K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$201K$227K$259K$286K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Gerente de Programa submissões na Cervello para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Cervello?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Programa ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na Cervello in United States é uma remuneração total anual de $285,560. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cervello para a função de Gerente de Programa in United States é $200,860.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cervello

Empresas Relacionadas

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cervello/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.