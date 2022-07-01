Cervello Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Cervello varia de $90,450 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $243,210 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Cervello. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Gerente de Programa
$243K
Gerente de Projeto
$148K
Engenheiro de Software
$90.5K

Perguntas Frequentes

