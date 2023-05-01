Diretório de Empresas
Certn
Certn Salários

A faixa salarial da Certn varia de $60,581 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $123,533 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Certn. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $91.5K
Recursos Humanos
$60.6K
Tecnólogo em Informática (TI)
$124K

Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Certn, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Certn is Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $123,533. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certn is $91,493.

