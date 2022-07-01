Diretório de Empresas
CertiK
CertiK Salários

A faixa salarial da CertiK varia de $102,000 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $653,250 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CertiK. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $160K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $102K
Gerente de Ciência de Dados
$209K

Designer de Produto
$146K
Gerente de Produto
$219K
Gerente de Projeto
$653K
Analista de Cibersegurança
$175K
Gerente de Engenharia de Software
$624K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at CertiK is Gerente de Projeto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $653,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CertiK is $192,035.

Outros Recursos