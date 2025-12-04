Diretório de Empresas
Certify
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Operações de Atendimento ao Cliente

  • Todos os Salários de Operações de Atendimento ao Cliente

Certify Operações de Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Operações de Atendimento ao Cliente na Certify varia de CA$57.3K a CA$81.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Certify. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$47.6K - $55.7K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$41.5K$47.6K$55.7K$59.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Operações de Atendimento ao Cliente submissões na Certify para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Certify?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Operações de Atendimento ao Cliente ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Atendimento ao Cliente na Certify é uma remuneração total anual de CA$81,827. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Certify para a função de Operações de Atendimento ao Cliente é CA$57,349.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Certify

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Apple
  • Lyft
  • Coinbase
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certify/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.