  Salários
  Analista de Negócios

  Todos os Salários de Analista de Negócios

Certify Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in United States na Certify varia de $98.4K a $143K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Certify. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$112K - $130K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$98.4K$112K$130K$143K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Analista de Negócios submissões na Certify para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na Certify?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Certify in United States é uma remuneração total anual de $142,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Certify para a função de Analista de Negócios in United States é $98,400.

Outros Recursos

