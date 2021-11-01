Diretório de Empresas
Certify Salários

A faixa salarial da Certify varia de $51,618 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $252,461 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Certify. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $97.7K
Gerente de Produto
Median $170K
Analista de Negócios
$121K

Atendimento ao Cliente
$51.7K
Operações de Atendimento ao Cliente
$51.6K
Cientista de Dados
$159K
Operações de Marketing
$99.5K
Designer de Produto
$106K
Vendas
$252K
Gerente de Engenharia de Software
$226K
Perguntas Frequentes

La compensazione totale annuale mediana segnalata in Certify è di $113,063.

