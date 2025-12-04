Diretório de Empresas
Certa
Certa Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in India na Certa varia de ₹1.39M a ₹2.02M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Certa. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$18K - $20.9K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$15.8K$18K$20.9K$23K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Certa?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na Certa in India é uma remuneração total anual de ₹2,020,831. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Certa para a função de Recursos Humanos in India é ₹1,392,505.

