A remuneração total média de Engenheiro Mecânico in Switzerland na CERN varia de CHF 54.3K a CHF 77.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CERN. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Faixa Comum
Faixa Possível
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na CERN?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na CERN in Switzerland é uma remuneração total anual de CHF 77,081. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CERN para a função de Engenheiro Mecânico in Switzerland é CHF 54,292.

Outros Recursos

