CERN
CERN Salários

A faixa salarial da CERN varia de $47,822 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $114,875 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CERN. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $89.1K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Pesquisa

Cientista de Dados
Median $76.6K
Assistente Administrativo
$47.8K

Engenheiro de Hardware
$115K
Tecnólogo em Informática (TI)
$92.2K
Engenheiro Mecânico
$83.3K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at CERN is Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

