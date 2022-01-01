Diretório de Empresas
Ceridian
Ceridian Salários

A faixa salarial da Ceridian varia de $52,260 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $279,390 para um Recursos Humanos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ceridian. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Designer de Produto
Median $92K
Atendimento ao Cliente
$52.3K

Recursos Humanos
$279K
Marketing
$137K
Gerente de Design de Produto
$106K
Gerente de Produto
$67.4K
Gerente de Projeto
$82.6K
Recrutador
$68.6K
Gerente de Engenharia de Software
$111K
Arquiteto de Soluções
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Gerente de Programa Técnico
$101K
Cronograma de Vesting

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Ceridian, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:

  • 33.3% veste no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% veste no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% veste no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ceridian é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $279,390. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ceridian é $92,000.

Outros Recursos