A remuneração total média de Gerente de Ciência de Dados in United States na Ceribell varia de $210K a $287K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ceribell. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$225K - $272K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$210K$225K$272K$287K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Ceribell?

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Ciência de Dados na Ceribell in United States é uma remuneração total anual de $286,520. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ceribell para a função de Gerente de Ciência de Dados in United States é $209,950.

