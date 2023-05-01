Diretório de Empresas
Ceribell
Ceribell Salários

A faixa salarial da Ceribell varia de $111,720 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $401,849 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ceribell. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Gerente de Ciência de Dados
$248K
Recursos Humanos
$112K
Gerente de Produto
$226K

Recrutador
$139K
Engenheiro de Software
$402K
