Cerence
Cerence Gerente de Programa Técnico Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Gerente de Programa Técnico na Cerence totaliza CA$121K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cerence. Última atualização: 12/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Cerence
Senior Project Manager
Montreal, QC, Canada
Total por ano
$87.7K
Nível
-
Salário base
$87.7K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
13 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cerence?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa Técnico na Cerence in Canada é uma remuneração total anual de CA$144,701. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cerence para a função de Gerente de Programa Técnico in Canada é CA$115,726.

