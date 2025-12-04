Diretório de Empresas
Cerence
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

Cerence Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in Belgium na Cerence varia de €84.3K a €117K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cerence. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$104K - $123K
Belgium
Faixa Comum
Faixa Possível
$97.2K$104K$123K$135K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Gerente de Engenharia de Software submissões na Cerence para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Cerence?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Cerence in Belgium é uma remuneração total anual de €117,420. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cerence para a função de Gerente de Engenharia de Software in Belgium é €84,302.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cerence

Empresas Relacionadas

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.