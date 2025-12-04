Diretório de Empresas
Cerebras Systems
Cerebras Systems Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in United States na Cerebras Systems varia de $490K a $714K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cerebras Systems. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$563K - $641K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$490K$563K$641K$714K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Cerebras Systems, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Cerebras Systems in United States é uma remuneração total anual de $713,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cerebras Systems para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $490,050.

Outros Recursos

