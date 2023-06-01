Diretório de Empresas
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Salários

A faixa salarial da Cerberus Capital Management varia de $78,400 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $342,465 para um Capitalista de Risco na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Cerberus Capital Management. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Contador
$151K
Cientista de Dados
$164K
Recursos Humanos
$111K

Consultor de Gestão
$250K
Recrutador
$78.4K
Engenheiro de Software
$265K
Capitalista de Risco
$342K
Perguntas Frequentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cerberus Capital Management adalah Capitalista de Risco at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $342,465. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Cerberus Capital Management adalah $164,175.

