Ceragon Networks Salários

A faixa salarial da Ceragon Networks varia de $54,380 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $115,407 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ceragon Networks. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro Elétrico
$108K
Engenheiro de Hardware
$109K
Gerente de Projeto
$115K

Engenheiro de Software
$54.4K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ceragon Networks é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $115,407. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ceragon Networks é $108,886.

