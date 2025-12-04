Diretório de Empresas
Cepheid
  • Salários
  • Engenheiro Químico

  • Todos os Salários de Engenheiro Químico

Cepheid Engenheiro Químico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Químico in United States na Cepheid varia de $111K a $151K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cepheid. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$118K - $143K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$111K$118K$143K$151K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Cepheid?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Processos

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Químico na Cepheid in United States é uma remuneração total anual de $150,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cepheid para a função de Engenheiro Químico in United States é $110,500.

