Diretório de Empresas
Cepheid
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Cepheid Salários

A faixa salarial da Cepheid varia de $68,340 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $196,015 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Cepheid. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro Mecânico
Median $140K
Engenheiro de Software
Median $144K
Contador
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Engenheiro Biomédico
$194K
Engenheiro Químico
$131K

Engenheiro de Processos

Atendimento ao Cliente
$68.3K
Cientista de Dados
$151K
Analista Financeiro
$147K
Engenheiro de Hardware
$171K
Operações de Marketing
$112K
Gerente de Produto
$163K
Gerente de Programa
$196K
Gerente de Projeto
$168K
Operações de Receita
$181K
Gerente de Programa Técnico
$171K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

El rol més ben pagat informat a Cepheid és Gerente de Programa at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $196,015. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Cepheid és de $150,750.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cepheid

Empresas Relacionadas

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos