Cepheid Salários

A faixa salarial da Cepheid varia de $68,340 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $196,015 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Cepheid . Última atualização: 8/17/2025