A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United Kingdom na Centrica varia de £24.2K a £33K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Centrica. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$34.8K - $42.1K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
$32.5K$34.8K$42.1K$44.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Centrica?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na Centrica in United Kingdom é uma remuneração total anual de £32,993. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centrica para a função de Atendimento ao Cliente in United Kingdom é £24,176.

Outros Recursos

