Centric Software Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in Ireland na Centric Software varia de €121K a €173K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Centric Software. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$160K - $188K
Ireland
Faixa Comum
Faixa Possível
$140K$160K$188K$200K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Centric Software?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Centric Software in Ireland é uma remuneração total anual de €172,916. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centric Software para a função de Vendas in Ireland é €121,189.

