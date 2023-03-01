Centric Software Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Centric Software varia de $101,570 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $255,000 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Centric Software. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Designer de Produto
Median $150K
Engenheiro de Software
Median $123K
Tecnólogo em Informática (TI)
$102K

Gerente de Produto
$159K
Vendas
$174K
Arquiteto de Soluções
$255K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

