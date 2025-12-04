Diretório de Empresas
A remuneração total média de Designer de Produto in India na Centre for Development of Advanced Computing varia de ₹694K a ₹951K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Centre for Development of Advanced Computing. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$8.5K - $10.1K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$7.9K$8.5K$10.1K$10.8K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Centre for Development of Advanced Computing in India é uma remuneração total anual de ₹950,704. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centre for Development of Advanced Computing para a função de Designer de Produto in India é ₹694,427.

