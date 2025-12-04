Diretório de Empresas
Centre for Development of Advanced Computing
Centre for Development of Advanced Computing Tecnólogo da Informação (TI) Salários

A remuneração total média de Tecnólogo da Informação (TI) na Centre for Development of Advanced Computing varia de ₹529K a ₹722K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Centre for Development of Advanced Computing. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$6.4K - $7.8K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Centre for Development of Advanced Computing?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Tecnólogo da Informação (TI) na Centre for Development of Advanced Computing é uma remuneração total anual de ₹722,059. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centre for Development of Advanced Computing para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é ₹529,095.

Outros Recursos

