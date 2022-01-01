Diretório de Empresas
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Salários

A faixa salarial da CentralSquare Technologies varia de $50,388 em remuneração total por ano para um Escritor Técnico na extremidade inferior a $172,135 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da CentralSquare Technologies. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $90.2K

Engenheiro de Software Full-Stack

Sucesso do Cliente
$99.5K
Cientista de Dados
$102K

Operações de Receita
$111K
Analista de Cibersegurança
$96.5K
Arquiteto de Soluções
$172K
Escritor Técnico
$50.4K
Buscar todos os salários em nossa página de remuneração


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na CentralSquare Technologies é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $172,135. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na CentralSquare Technologies é $99,495.

