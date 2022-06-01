Diretório de Empresas
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Salários

O salário da Central California Alliance for Health varia de $140,700 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $179,100 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Central California Alliance for Health. Última atualização: 11/20/2025

Tecnólogo da Informação (TI)
$141K
Engenheiro de Software
$179K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Central California Alliance for Health é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Central California Alliance for Health é $159,900.

