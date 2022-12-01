Diretório de Empresas
Centiro
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Centiro Salários

O salário da Centiro varia de $7,468 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $11,831 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centiro. Última atualização: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Cientista de Dados
$11.8K
Engenheiro de Software
$7.5K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Centiro é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $11,831. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centiro é $9,649.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Centiro

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Facebook
  • Tesla
  • Google
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centiro/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.