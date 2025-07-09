Diretório de Empresas
Centific Salários

O salário da Centific varia de $50,250 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $287,430 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centific. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $70K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $95K
Atendimento ao Cliente
$68.6K

Recursos Humanos
$50.3K
Tecnólogo da Informação (TI)
$68.6K
Gerente de Programa
$287K
Gerente de Programa Técnico
$80.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Centific é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $287,430. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centific é $70,000.

