Diretório de Empresas
Centers for Disease Control and Prevention
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Centers for Disease Control and Prevention Salários

O salário da Centers for Disease Control and Prevention varia de $111,000 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $195,975 para Pesquisador de UX na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centers for Disease Control and Prevention. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
Median $111K

Informática em Saúde

Economist
Median $140K
Tecnólogo da Informação (TI)
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Projeto
$149K
Pesquisador de UX
$196K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Centers for Disease Control and Prevention é Pesquisador de UX at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,975. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centers for Disease Control and Prevention é $140,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Centers for Disease Control and Prevention

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Databricks
  • Lyft
  • Google
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos